Capriccioso e machista | chi è il virus

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Valeria Braghieri Un cyber clandestino che odia la luce e se la prende con i deboli È relativamente giovane, perché ha un aspetto nuovo ma un'anima vecchia e banale. È nato a Wuhan, in Cina (ufficialmente il 31 dicembre 2019), ma non ha morbidi lineamenti orientali bensì una faccia piena di punte e spigoli. Viaggia clandestino come clandestino è nato. In un laboratorio, tra provette sterili e ampolle infette, perché la natura non lo avrebbe mai creato così diabolico, subdolo, letale: unpuerile, incrociato ad altri più grandi e potenti di lui. Un maleficio che persino il diavolo ha lasciato a metà, ci voleva l'uomo per renderlo peggiore, completandolo. E lo ha fatto. Un «senza qualità» lo ha definito Michel Houellebecq citando L'uomo senza qualità di Robert Musil. Si chiama ...