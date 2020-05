Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico (Di mercoledì 6 maggio 2020) Firenze. «Impossibile che i laboratori privati abbiano esaurito i kit. Finora sono stati 29.184 quelli processati sui 250mila che gli abbiamo fornito», raccontano dal dipartimento della sanità della Regione intorno all’ora di pranzo, aggiungendo che non resta che una spiegazione alle risposte che da giorni si sentono ripetere centinaia di lavoratori in Toscana a cui il test, per effetto delle ordinanze firmate da Enrico Rossi, spetterebbe gratis e non a pagamento come invece viene messo a disposizione da molti centri analisi convenzionati. Tutti i 41 laboratori convenzionati con la Regione, a stare alle ordinanze, devono dare priorità ai lavoratori delle categorie protette: volontari, sanitari, forze dell’ordine e tutti i lavoratori che siano a contatto col pubblico. «Guardi - confida la fonte - stamani mi hanno chiamato da un ... Leggi su iltirreno.gelocal Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico

Il coronavirus è andato via - il tampone lo conferma. Ma quanti potevano avvantaggiarsi facendo (come me) il test sierologico?

Ultime Notizie dalla rete : Via tampone Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico Il Tirreno In quattro barricati in casa da un mese «Questo maledetto virus non va via»

Non deve essere facile stare rinchiusi in casa da un mese senza potersi muovere. Spostarsi con la mascherina chirurgica tra la cucina e il tinello per evitare che la moglie o il cognato si contagino.

Coronavirus, terza vittima tra gli ex Don Gnocchi

POTENZA – E’ una 82enne di Aliano la 26sima vittima del covid 19 in Basilicata: la terza proveniente dal focolaio scoperto a fine marzo all’interno del polo riabilitativo Don Gnocchi di Tricarico. La ...

