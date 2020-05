Tuttosport | Milik-Juve | simpatia reciproca

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Arkadiusresta il nome favorito per l’attacco dellae il sentimento è reciproco, secondo quanto riporta oggi. L’attaccante polacco del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e continua a non volerlo rinnovare. In teoria di tempo per pensarci ne ha ancora, ma il giocatore sembra piuttosto intenzionato a cambiare aria. E stando a quanto filtra da fonti polacche, l’ex Ajax ha le idee abbastanza chiare sul proprio futuro. Nonostante il corteggiamento di Chelsea e Tottenham, c’è lantus in cima ai pensieri del numero 99 di Rino Gattuso. De Laurentiis però non ha intenzione di svendere il polacco e fino ad ora nessuna squadra si è avvicinata all’offerta di 40-50 milioni che è nelle idee del presidente. Quando si arriverà dalle ipotesi ai fatti, è probabile che lametta in campo ...