Trentino, orso “acrobata” a Calliano: l’incontro con gli abitanti mentre si arrampica su un balcone. Sindaco: “Visto a meno di un metro…” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un orso “acrobata” a Calliano, un paese del Trentino a 6 chilometri da Rovereto, poco lontano dall’Autostrada del Brennero, ha sorpreso gli abitanti. L’esemplare ha “scalato” il balcone di una palazzina, ad immortalarlo in un video alcuni cittadini. Poi l’orso è stato visto allontanarsi verso un cavalcavia tra Nomi e Calliano. La Provincia autonoma ha confermato: “Un orso giovane si è reso protagonista la notte scorsa di alcuni avvistamenti, prima in prossimità di Nomi verso le ore 22 e poco più tardi nel centro di Calliano. A Calliano è salito fino al secondo piano di una casa, utilizzando una scala esterna ed arrivando su un poggiolo. Poi, con ogni probabilità spaventato, si è calato nuovamente sulla strada dal balcone e si è allontanato. I motivi che hanno spinto l’esemplare ... Leggi su ilfattoquotidiano Un orso si arrampica al balcone - paura in Trentino

Un altro orso si aggira in Trentino e passeggia in pieno centro abitato

