Tiro a segno, Valentina Turisini: “Monna un talento, Ceccarello una forza della natura; Zublasing vive un momento difficile” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una visione a 360°. Valentina Turisini, direttore sportivo della nazionale italiana di Tiro a segno e rappresentante dei tecnici nazionali nella Giunta del CONI, ci porta dentro la sua squadra offrendoci una fotografia complessiva delle realtà di pistola e carabina. Essere la responsabile di un gruppo che al proprio interno ha persone con età, obiettivi e prospettive differenti non è una cosa facile in generale e in particolare in questo momento, ma dalle sue parole si capisce la lucidità con la quale sta provando a gestire tutto. Si interfaccia con i tecnici, cerca la giusta empatia con gli atleti e intanto pensa al futuro. Un domani che inevitabilmente rivolge il suo mirino verso Tokyo 2021 andando alla caccia di nuove sfide. Di seguito l’intervista che ci ha rilasciato. PRESENTE, PASSATO E FUTURO L’attività di coordinamento“Il ... Leggi su oasport Tiro a segno e tiro a volo : possibili le Finals a Monaco di Baviera a fine anno?

Tiro a segno e tiro a volo : a fine anno - possibili le Finals a Monaco di Baviera?

Tiro a segno - Dario Di Martino : “Nel 2021 tornerò in forma e mi giocherò le Olimpiadi. Di Donna è un tecnico insostituibile” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una visione a 360°., direttore sportivonazionale italiana die rappresentante dei tecnici nazionali nella Giunta del CONI, ci porta dentro la sua squadra offrendoci una fotografia complessiva delle realtà di pistola e carabina. Essere la responsabile di un gruppo che al proprio interno ha persone con età, obiettivi e prospettive differenti non è una cosa facile in generale e in particolare in questo momento, ma dalle sue parole si capisce la lucidità con la quale sta provando a gestire tutto. Si interfaccia con i tecnici, cerca la giusta empatia con gli atleti e intanto pensa al futuro. Un domani che inevitabilmente rivolge il suo mirino verso Tokyo 2021 andando alla caccia di nuove sfide. Di seguito l’intervista che ci ha rilasciato. PRESENTE, PASSATO E FUTURO L’attività di coordinamento“Il ...

EndgameThrone : RT @ultimenotizie: Via libera in #Puglia a tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela,… - nunziarusso4 : RT @ultimenotizie: Via libera in #Puglia a tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela,… - filippo898 : RT @ultimenotizie: Via libera in #Puglia a tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela,… - ultimenotizie : Via libera in #Puglia a tutti gli sport amatoriali e individuali all'aria aperta: golf, atletica, corsa, ciclismo,… - OA_Sport : Tiro a segno, Valentina #Turisini: “Monna un talento, Ceccarello una forza della natura; Zublasing vive un momento… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno Ha scritto pagine storiche del tiro a segno: la lezione di vita di Niccolò Campriani agli studenti de "La Nave" ForlìToday Coronavirus, in Puglia via libera a sport individuali all'aperto

Bari, 6 mag. (LaPresse) - Il presidente della Regione Puglia ha emanato oggi una ordinanza con efficacia immediata e valida sino al 17 maggio in materia di allenamento e addestramento degli animali, m ...

Tiro a segno, Valentina Turisini: “Monna un talento, Ceccarello una forza della natura; Zublasing vive un momento difficile”

Una visione a 360°. Valentina Turisini, direttore sportivo della nazionale italiana di tiro a segno e rappresentante dei tecnici nazionali nella Giunta del CONI, ci porta dentro la sua squadra offrend ...

Bari, 6 mag. (LaPresse) - Il presidente della Regione Puglia ha emanato oggi una ordinanza con efficacia immediata e valida sino al 17 maggio in materia di allenamento e addestramento degli animali, m ...Una visione a 360°. Valentina Turisini, direttore sportivo della nazionale italiana di tiro a segno e rappresentante dei tecnici nazionali nella Giunta del CONI, ci porta dentro la sua squadra offrend ...