Sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 45enne

Napoli – Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carriera Grande un uomo che, dopo aver consegnato un oggetto a due persone in cambio di qualcosa, si è diretto nell'androne di un edificio. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato nelle scale trovandolo in possesso della somma di 285 euro e rinvenendo, occultato dietro un tubo dell'acqua, un contenitore con 17 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi. Il 45enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un uomo di 28 anni, C.C., si serviva di almeno tre appartamenti - in cui nascondere la droga e un'arma - e di qualche fiancheggiatore. Una piccola rete di protezione creata in questi mesi di emergenza ...

Da oggi inizia la cosiddetta fase 2, una calendarizzazione che ha probabilmente costretto le forze di polizia a maggiori controlli nei giorni antecedenti alla fine del regime di lockdown per evitare c ...

