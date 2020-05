Napoli | Mertens | Ho fatto il tampone | speriamo finisca tutto presto Poi svela il

Leggi su 90min

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Dries, attaccante del, compie oggi 33 anni. Il calciatore belga ha rilasciato una intervista in Belgio a Voetbalkrant confermando di averilper il coronavirus in vista della ripresa degli allenamenti che, in casa, dovrebbe avvenire entro il weekend. SSCv FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16: First Leghato un bel retroscena che riguarda l'infermiere che gli hail. Ecco le sue parole riportate da...