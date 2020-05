L’atto di accusa “formale” degli USA contro Bill Gates e l’OMS per genocidio e falsa pandemia – ancora bufale in Salsa Q (Di mercoledì 6 maggio 2020) Del Patriota Q e delle sue bizzarre abitudini che lo rendono il nostro complottista preferito abbiamo già parlato più volte. Il Patriota Q, capo di tutte le spie del mondo, amicone di Trump per sempre e araldo della Dittatura Mondiale Trumpista contro i Poteri Forti. Colui che è ostacolato nei suoi sogni di gloria solo da Tom Hanks, Katy Perry e una manciata di uomini e donne scelti a casaccio… che da oggi scopriamo anche essere raffinato giurista. Però, il Patriota Q… il grande, irreprensibile Patriota Q. Non sapevo facesse anche il giudice…Su account social collegati all’Irreprensibile Patriota Q ci è apparso un incomprensibile atto di accusa “formale” degli USA contro Bill Gates e l’OMS L’atto di accusa “formale” degli USA contro Bill Gates e l’OMSMa sapete che quasi ci secca ... Leggi su bufale L’atto di accusa “formale” di Trump contro Bill Gates e l’OMS per genocidio e falsa pandemia (è una bufala)

Il disastro lombardo sul Coronavirus. Responsabili politici e pure tecnici. Nel mirino dei 5S finiscono i dirigenti regionali. L’atto d’accusa in un’interrogazione a Montecitorio

