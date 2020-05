L’app Immuni gestita da Benetton per volere di Di Maio: tanta disinformazione sull’argomento (Di mercoledì 6 maggio 2020) Circola e si espande a macchia d’olio un meme pubblicato sulla pagina Gruppo ‘Gnazzzio il 30 aprile 2020 che descrive l’app Immuni “gestita da Benetton” e pronta per “controllare la quarantena”. Il meme mostra il volto di Luciano Benetton e si accompagna con un riferimento a Luigi Di Maio e alla polemica proprio contro il Benetton Group scoppiata dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. E niente Giggino voleva togliermi la concessione di Autostrade. Invece ora mi fa gestire l’app Immuni con cui vi controlliamo la quarantena. Per ripassare l’argomento sulla revoca della concessione di Autostrade vi invitiamo a leggere un’agenzia a riguardo. Benetton non gestisce l’app Immuni Tra gli stessi commenti sotto il post pubblicato dal Gruppo ‘Gnazzio sono tanti gli utenti che gridano alla ... Leggi su bufale Il professore della task force sul Data-driven : «L’App Immuni - così com’è - non serve e nulla»

Fiorello - ironia sull’app Immuni : “Meglio chiamarla Immane”

