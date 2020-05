Justine Mattera Instagram | il lato B fa capolino dalla maxi maglia | «E le mutandine?»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Giorno dopo giornosucontinua a lasciare senza parole i suoi ammiratori. Poche ore fa ha pubblicato un suo scatto decisamente da cardiopalma. La pausa caffè della bellissima showgirl è “bollente”.non ha la minima paura a mostrare il suo fisico mozzafiato, frutto di ore e ore di allenamento in palestra, e così ha scelto un look decisamente audace per affacciarsi dal balcone di casa sua per ammirare il panorama circostante. Il pullover è davvero molto corto e il suoB in bella mostra ha acceso la fervida immaginazione dei suoi oltre 410 mila followers, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Claudia Ruggeri, curve strizzate nel bikini rosa fluo: «Sei spettacolare!»: ilB faLa bellissima ...