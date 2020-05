Iuliano a sorpresa | «Ripresa? Se la Francia ha chiuso tutto allora io aprirei»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Markha parlato ai microfoni di Radio Bianconera commentando la possibiledel campionato Markha parlato nel corso di Stile Juventus in onda su Radio Bianconera della possibiledel campionato. Le sue parole.– «In questi giorni ne abbiamo sentite die di più. In questo momento c’è un barlume di luce, le squadre cominciano a preparare gli allenamenti e noi speriamo che si riparta. Sensazioni? Qualche giorno fa avrei detto che non si sarebbe ripartiti, sopratsentendo il ministro dello Sport che sembrava osteggiasse questa ripartenza. A volte certe dichiarazioni non sono la cosa migliore, poi sembra aver cambiato idea e aver capito che non si può dire di no a un movimento così grande che dà tanto a tante persone. La speranza è che ci sia la possibilità di finire questo ...