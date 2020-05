Fase due: Fraccaro, ‘in dl maggio superbonus a 110%, svolta storica’ (2) (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Adnkronos) – “Questo meccanismo – prosegue il sottosegretario – si applicherà anche alle opere di adeguamento sismico: quindi la detrazione, attualmente al 50%, passerà al 110% con la stessa possibilità di sconto in fattura. Con il Super sismabonus diventerà vantaggioso mettere in sicurezza gli immobili e in questo modo si darà un sostegno decisivo ad un comparto importante per il nostro Paese come quello dell’edilizia. Grazie a queste misure sarà possibile stimolare gli investimenti privati, il Pil e l’occupazione tutelando l’ambiente e il territorio”. “La riduzione delle fonti inquinanti attraverso l’uso delle energie rinnovabili diventa quindi un volano per la ripresa e per il benessere collettivo. Con il superbonus al 110% per gli interventi green e antisismici l’Italia ... Leggi su calcioweb.eu Fase due : Fraccaro - ‘in dl maggio superbonus a 110% - svolta storica’

Fase due - Crisanti : “Otto giorni per valutare l’impatto delle nuove misure”

Per i dubbiosi della fase due, qui l'andamento della produzione industriale ad aprile: meno quarantacinque per cent… - fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): "Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re…

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Com è andato il primo giorno di fase due in Italia Wired Italia Fase 2 a Paderno, le nuove regole al mercato. La prova del termoscanner all’ingresso | VIDEO

Nuove regole nei mercati di Paderno Dugnano. Stamattina è partito quello di Dugnano dopo quasi due mesi di pausa a causa del coronavirus. Area ridotta, solo banchi di alimentari e ingressi contingenta ...

5 maggio I Pooh battono Padre Pio e Le Iene. Floris stacca Berlinguer e Giordano

Erano la gestione della ‘fase due’ già in corso, il destino economico e politico del Paese, l’Europa i temi affrontati nei tre talk ma anche, in parte, su Italia 1; ma c’era pure la ‘sfida’ tra i Pooh ...

