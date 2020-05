Fase 2, SISSA: “Preparazione post lockdown insufficiente” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – “La preparazione della Fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni ma nessun efficiente e reale piano d’azione da attuare è stato proposto dalle autorità”. A dirlo è Stefano Ruffo, direttore della Scuola internazionale di studi superiori avanzati (SISSA) di Trieste nel corso di una videoconferenza presentando un seminario dell’epidemiologo computazionale Alessandro Vespignani, in collegamento dagli Stati Uniti. “Non si sta effettuando un numero sufficiente di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione”, ha proseguito il direttore, sottolineando che “un progetto di tracciamento non è stato implementato e non è stata proposta alcuna strategia di isolamento per i potenziali infetti”. Il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – “La preparazione delladiè stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni ma nessun efficiente e reale piano d’azione da attuare è stato proo dalle autorità”. A dirlo è Stefano Ruffo, direttore della Scuola internazionale di studi superiori avanzati () di Trieste nel corso di una videoconferenza presentando un seminario dell’epidemiologo computazionale Alessandro Vespignani, in collegamento dagli Stati Uniti. “Non si sta effettuando un numero sufficiente di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione”, ha proseguito il direttore, sottolineando che “un progetto di tracciamento non è stato implementato e non è stata proa alcuna strategia di isolamento per i potenziali infetti”. Il ...

