Fase 2 | Rem diventa contributo emergenza | intesa maggioranza più vicina**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Non si chiamerà più reddito ma contributo d'emergenza, anche per marcare le distanza col famigerato reddito di cittadinanza, croce e delizia dei due governi Conte. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di maggioranza, il nodo del cosiddetto Rem potrebbe ben presto essere sciolto, al Mef si lavora sulla riscrittura del testo "perché quello su cui si è ragionato all'ultimo tavolo", ovvero a quello di lunedì notte tra premier, capidelegazione e ministri interessati, "era mal scritto", come se il contributo destinato alle classi più disagiate dovesse diventare un sussidio a vita. Tanto da indurre non solo Iv ma anche il Pd a chiedere di destrutturarlo, ovvero di farne una misura una tantum.

Potrebbe tenersi già stasera o più probabilmente domani un nuovo incontro della maggioranza per sciogliere i nodi su Rem e aiuti alle imprese e varare il decreto maggio in Cdm entro domenica. Sarebbe ...

Reddito emergenza da 400 a 800 euro: requisiti, reddito ISEE, chi ne ha diritto, possibile autocertificazione

Il 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che è scattata lunedì 4 maggio: con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di poch ...

