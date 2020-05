**Coronavirus: in Sicilia 2.201 positivi, meno ricoveri e più guariti** (Di mercoledì 6 maggio 2020) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - In Sicilia 2.201 positivi, meno ricoveri e più guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 92.999 (+1.693 rispetto a ieri), su 83.908 persone: di queste sono risultate positive 3.281 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.201 (-1), 830 sono guarite (+12) e 250 decedute (+3). Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 25 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.817 (+8) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : in Sicilia 2.201 positivi - meno ricoveri e più guariti**

