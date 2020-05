Azzolina: «Maturità in presenza con colloquio di un’ora» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha relazionato alla Camera durante il question time. E’ tornata a parlare dell’esame di maturità. La Azzolina ha dichiarato che sarà una discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, la discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, analisi del materiale scelto dalla commissione. La maturità, ha specificato, sarà in presenza. Il colloquio durerà un’ora. “Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, se del caso applicando il principio di differenziazione ed adeguatezza, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità ... Leggi su ilnapolista Esame di Maturità - Azzolina : “Senza mascherine se si potrà”

Maturità al via il 17 giugno. Azzolina : l’orale varrà fino a 40 crediti - il percorso di studi fino a 60

