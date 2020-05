Almanacco del 06-05-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020)del giorno è mercoledì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lucio di Irene nome Lucio deriva dal latino Lucius tradizionalmente al costato al termine Lux lucis in italiano vuol dire luce vero Roger significa luminoso splendente ma anche nella luce potrebbe avere legami anche con la parola greca leucos bianco luminoso l’usanza voleva che si chiamassero così i bambini nati alle prime luci dell’alba in giornate luminose sono nati oggi sigmund-freud Rodolfo Valentino e George Clooney Noi andiamo ad augurare gli auguri di buon compleannosiamo messi bene i ragazzi sei già iniziano così andiamo a fare i nostri auguri in particolare a Lorenzo Buon compleanno Lorenzo tanti auguri anche a Maria Teresa a Marina e a Daniele buonissima giornata a ciascuno di voi facciamo il nostro viaggio nel tempo cosa è ...