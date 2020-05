Navette per i lavoratori pubblici e privati: la proposta della Raggi per la Fase Due (Di martedì 5 maggio 2020) Roma Capitale sta lavorando al fine di cercare di ridurre i tanti pericoli insiti nei trasporti e sgravare in maniera notevole quello pubblico. La proposta del Campidoglio prevede l’utilizzo di Navette per condurre i lavoratori presso le aziende in gruppo, ma rispettando le norme messe in campo contro il contagio. Il piano è stato spiegato da Virginia Raggi nel corso di una diretta su Facebook in compagnia di Laura Castelli, sottosegretaria del M5S presso il Ministero dell’Economia e Finanze. I dettagli della proposta di Roma Capitale Navette, shuttle e autobus aziendali: potrebbero essere questi i mezzi da utilizzare per riuscire a portare i lavoratori a destinazione, senza eccessivi rischi. Una proposta che servirebbe a sgravare anche il trasporto pubblico, soprattutto nel prossimo autunno, quando le scuole potrebbero tornare a pieno regime. La stessa ... Leggi su romanotizie24 Coronavirus - la richiesta della Raggi : navette per dipendenti pubblici (Di martedì 5 maggio 2020) Roma Capitale sta lavorando al fine di cercare di ridurre i tanti pericoli insiti nei trasporti e sgravare in maniera notevole quello pubblico. Ladel Campidoglio prevede l’utilizzo diper condurre ipresso le aziende in gruppo, ma rispettando le norme messe in campo contro il contagio. Il piano è stato spiegato da Virginianel corso di una diretta su Facebook in compagnia di Laura Castelli, sottosegretaria del M5S presso il Ministero dell’Economia e Finanze. I dettaglidi Roma Capitale, shuttle e autobus aziendali: potrebbero essere questi i mezzi da utilizzare per riuscire a portare ia destinazione, senza eccessivi rischi. Unache servirebbe a sgravare anche il trasporto pubblico, soprattutto nel prossimo autunno, quando le scuole potrebbero tornare a pieno regime. La stessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Navette per Navette per i dipendenti pubblici e privati Il Tempo Fase 2 a Napoli, arriva il conta-persone per evitare il caos sul pullman

Dopo il caos di ieri sulla navetta 621 che ha sostituito la funicolare di Mergellina oggi sul mezzo un addetto dell'Anm contava le persone e verificava i titoli di viaggio. Fila ordinata, più servizi ...

Da domani riattivate le corse dei bus per l'ospedale di Barletta

Saranno riattivate da domani le linee 1 e 2 del servizio di trasporto pubblico urbano dirette all'ospedale, e con esse anche la navetta diretta piazza Caduti " Ospedale. I tre bus passeranno con una f ...

