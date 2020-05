Mazzoncini verso guida della multiutility lombarda A2A M5s | ‘Rinviato a giudizio | è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ bufera per la nomina di Renato, ex numero uno di Ferrovie dello Stato, prima nel cda e successivamente come amministratore delegato di A2A, laquotata in borsa, una corazzata economica controllata paritariamente dai Comuni di Brescia e di Milano.deve solo passare lo scoglio del voto – praticamente scontato – dell’assemblea dei soci prevista per il 13 maggio. Eppure non è un personaggio facile da gestire, nonostante i gradimenti già espressi dal sindaco bresciano Emilio Del Bono e dal suo collega milanese Beppe Sala. Perché su di lui pendono due inchieste giudiziarie, una a Perugia e una a Parma. Ma il sindaco Del Bono, in un consiglio comunale a microfoni spenti, rispondendo a un’interrogazione dei Cinquestelle, ha dichiarato che non ci sono profili giuridici che impediscano ...