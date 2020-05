Lo scontro rallenta gli aiuti Il maxi decreto frena | scontro sulle imprese Conte

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Giuseppevede i sindacati e non nasconde le difficoltà. Ilche il governo prepara da oltre un mese e che ancora non riesce ad approvare per le divisioni nella maggioranza, spiega...

Giuseppe Conte vede i sindacati e non nasconde le difficoltà. Il decreto che il governo prepara da oltre un mese e che ancora non riesce ad approvare per le divisioni nella maggioranza, spiega che non ...«Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continu ...