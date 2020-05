Ivan Gonzalez gay? Arriva la sua risposta

Leggi su bitchyf

(Di martedì 5 maggio 2020) Qualche giorno fa Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui allude all’omosessualità di, parlando di messaggi che si sarebbe scambiata con Sonia, ex fidanzata dello spagnolo. “Lui, ndr dice che ora è innamorato di una donna in Spagna, ma che lei è impegnata. Mo ci sta questa cosa e caso strano è impegnata e quindi non ci può stare insieme. Poi dice che Sonietta era gelosa di lui. Ieri io ho parlato con Sonia e lei mi ha detto che a lei arro i messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa le scrivono che non ti piacciono le donne e quindi di cosa doveva essere gelosa. In tutto ciò non c’è nulla di male”. Il fatto è stato riportato da vari blog ed– dopo averlo visto – ha risposto smentendo i ...