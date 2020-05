IL SEGRETO | anticipazioni dall’11 al 16 maggio | Manuela e Encarnation cadono in una buca

Leggi su tvsoap

(Di martedì 5 maggio 2020)e trame settimanali telenovela Ilda lunedì 11 a sabato 162020:Leggi anche: UNA VITA,dall’11 al 152020: Telmo sospetta di essere il padre di MateoIsabel impedisce ad Adolfo e Tomas di entrare nel padiglione de La Havana dove sta nascondendo Francisca. Tuttavia, nonostante le spiegazioni della madre, Adolfo continua a sospettare. Il “marchino” fa poi sapere a Marta che non si considera affatto il fidanzato di Rosa. Dolores vuole che Tiburcio intimidisca i proprietari del nuovo super-emporio che sta per aprire a Puente Viejo. Dati i problemi coniugali con Marcela, Matias trova conforto in Alicia. Isabel va a trovare Ignacio in fabbrica. Ignacio rifiuta la proposta di Isabel di allearsi contro i minatori in sciopero. Matias e Tomas stanno per venire alle mani, ma Marcela li interrompe. Francisca non riesce a ...