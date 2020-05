(Di martedì 5 maggio 2020) L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco parla anche del vaccino: "Non prima del prossimo anno". L'immulogo Alberto Mantovani - che stima per il vaccino stima un'attesa di 18 mesi - dice la sua sulla patente di immunità: "Con il test sierologico al massimo è un foglio rosa"

cronaca_news : Coronavirus, 'le epidemie passano, ora prevenire la seconda ondata' - Focus_it : Lavarsi le mani: il freno più efficace contro #COVID19 e altre epidemie #HandHygiene - laboescapes : RT @fede_zoja: Le tre epidemie del focolaio #Iran - fede_zoja : Le tre epidemie del focolaio #Iran - lerribaldo : Coronavirus (VIDEO), gli esseri umani sono i principali responsabili della comparsa di nuove epidemie - il Dolomiti -

Lo riporta la task force anticoronavirus russa, ripresa dall’agenzia di stampa statale Tass. In totale, stando ai dati ufficiali, i casi di Covid-19 in Russia dall’inizio dell’epidemia sono 155.370.Trasformiamo l'Italia in un paese ciclabile. La pandemia di Coronavirus ha modificato le nostre abitudini e imposto nuove regole di distanziamento fisico per evitare il contagio: il settore dei traspo ...