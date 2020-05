Tomaso Trussardi interviene a difesa di Michelle Hunziker sul caso Botteri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 maggio 2020) Non sono arrivate le scuse disulGiovannadopo il servizio di Striscia la notizia e le accuse di tutti, sono arrivate però le giustificazioni e poi anche ladi. Aquesta mattina basta il sorriso della sua piccola Celeste per un nuovo inizio, una nuova giornata, al resto penserà domani, un po’ come la protagonista di Via col vento ma intanto la polemica non si placa. La satira sul look trascurato di Giovannaha indignato telespettatori e giornalisti, un body shaming che è arrivato fino alla diretta interessata. Se lacon tutto il suo lavoro e le altre preoccupazioni ha sentito il bisogno di scrivere una lettera che invita alla riflessione forse qualche errore qualcuno l’ha fatto.sui social si è poi rivolta alla diretta interessata, niente scuse ma ...