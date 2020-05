Stasera tutto è possibile, oggi 4 Maggio su Rai2: ospiti e giochi con Stefano De Martino (Di lunedì 4 maggio 2020) Ritorna puntuale e ormai molto atteso l’appuntamento con Stasera tutto è possibile: oggi 4 Maggio su Rai2 in prima serata un’altra ricca sequenza di ospiti e giochi con Stefano De Martino. Cosa vedremo? Chi ci sarà? Ecco un’altra serata a tema, in questo caso con argomento “sport” con Stefano De Martino: giochi e tanti ospiti all’insegna dell’allegriq in prime time oggi sulla seconda rete. Ecco cosa vedremo. Stasera tutto è possibile, oggi 4 Maggio su Rai2: cosa vedremo Si rinnova l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma, come noto, è andato in onda lo scorso autunno, e proposto lunedì 4 Maggio alle 21.20, su Rai2. Argomento di questa settima puntata è lo sport. Sul ... Leggi su italiasera Stasera Tutto È Possibile ottava puntata : ospiti e anticipazioni 4 maggio 2020

