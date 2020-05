Santelli: “Il Coronavirus ha smentito gli stereotipi sul Sud” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, la Governatrice della Calabria Jole Santelli ha rivendicato la sua linea per la Fase 2 “Io non ho riaperto i ristoranti, quello lo ha fatto il Governo. Io ho soltanto aggiunto qualcosa: ritengo molto più pericolose le code per l’asporto, che mettere due tavolini all’aperto con le dovute distanze”. Così la Governatrice Jole Santelli difende, a “Che Tempo che Fa” ieri sera da Fabio Fazio, l’ordinanza con cui ha disposto che i ristoranti e i bar della Regione Calabria che hanno possibilità di mettere dei tavolini all’esterno possano riaprire, provvedimento che il Governo centrale ha minacciato di impugnare. Poi, facendo eco alle dichiarazioni del suo omologo in Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale fatica a spiegarsi come ancora oggi possano sussistere tristi ... Leggi su zon (Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”, la Governatrice della Calabria Joleha rivendicato la sua linea per la Fase 2 “Io non ho riaperto i ristoranti, quello lo ha fatto il Governo. Io ho soltanto aggiunto qualcosa: ritengo molto più pericolose le code per l’asporto, che mettere due tavolini all’aperto con le dovute distanze”. Così la Governatrice Joledifende, a “Che Tempo che Fa” ieri sera da Fabio Fazio, l’ordinanza con cui ha disposto che i ristoranti e i bar della Regione Calabria che hanno possibilità di mettere dei tavolini all’esterno possano riaprire, provvedimento che il Governo centrale ha minacciato di impugnare. Poi, facendo eco alle dichiarazioni del suo omologo in Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale fatica a spiegarsi come ancora oggi possano sussistere tristi ...

Agenzia_Ansa : Scontro tra il ministro, Francesco Boccia e la governatrice, Jole Santelli. Il responsabile per gli Affari Regional… - stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - repubblica : 'Solo bugie, dove sono le prove?”. Pechino replica alle accuse di aver creato il virus, ma rischia l’isolamento [da… - lucianoriccard9 : RT @luigivanti: Il Min. Boccia: “La lettera di diffida è’ partita giovedì. Se Jole Santelli non ritira l’Ordinanza sa cosa succede”.Abbiamo… - RosaciGiovanni : RT @PolScorr: «€2000 alle micro imprese, €1000 agli autonomi, pensioni minime a €1000, 4 milioni di mascherine gratis: DETTO, FATTO» #DeLu… -

Ultime Notizie dalla rete : Santelli “Il «Priorità è il sud, non i vitalizi». Scintille fra sardine e 5 stelle | il manifesto Il Manifesto