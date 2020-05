Non è L’Arena | Giletti fa le pulci a Burioni e Fazio Ma dimentica i suoi sfondoni

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 maggio 2020) Massimo, Non è L'Arena La sicumera con cui Massimoè convinto di fare informazione dura e pura, talvolta, suscita più di un sorriso. Soprattutto quando essa si scontra con alcune contraddizioni ed assume le fattezze del paradosso. Ieri sera, ad esempio, il conduttore di La7 ha attaccato il virologo Robertoper alcune sue affermazioni sul coronavirus rilasciate a Che tempo che fa e rivelatesi poi errate. Ergendosi a fustigatore delle sviste altrui, tuttavia, il riccioluto giornalistava gli analoghipronunciati nel suo programma. Nell’ambito dell’ennesimo confronto sulla pandemia,ha portato all’attenzione le parole pronunciate il 2 febbraio scorso da, “che spesso sta seduto per ore intere dall’altra parte“. Stoccatina alla concorrenza, e via. Il conduttore, in ...