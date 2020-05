Modello 730, dal 5 maggio disponibile la dichiarazione precompilata (Di lunedì 4 maggio 2020) A partire da martedì 5 maggio 2020 sarà possibile accedere e consultare il Modello 730 online. Per apportare modifiche ai dati precompilati e per effettuare l’invio bisognerà invece attendere il 14 maggio, data a partire dalla quale sarà disponibile online anche il Modello Redditi precompilato. La scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 30 settembre 2020. L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni su come accedere e su quali sono i dati presenti nella dichiarazione dei redditi online. Modello 730 precompilato: come accedere online Come indica l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2020, il contribuente potrà accedere al Modello 730 precompilato mediante: pin e password forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione dell’abilitazione a Fisconline; Carta Nazionale dei Servizi ... Leggi su quifinanza Modello 730 precompilato : scadenze e come si accede

