“Lo tratto come un…”. Flavio Briatore e la gaffe sul figlio Nathan Falco: ma i fan lo difendono (Di lunedì 4 maggio 2020) Si racconta in un modo unico Flavio Briatore che dichiara di avere un rapporto meraviglioso con suo figlio: “Con Nathan ci vediamo molto spesso. tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo”. Briatore lo ha detto in una intervista al settimanale Oggi e ha raccontato di come in questo periodo di isolamento e restrizioni sia stato più vicino al figlio. Entrambi vivono a Montecarlo in due case molto vicine, Nathan con la madre ed ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Facciamo delle lunghe passeggiate, anche di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 maggio 2020) Si racconta in un modo unicoche dichiara di avere un rapporto meraviglioso con suo: “Conci vediamo molto spesso.miose fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo”.lo ha detto in una intervista al settimanale Oggi e ha raccontato diin questo periodo di isolamento e restrizioni sia stato più vicino al. Entrambi vivono a Montecarlo in due case molto vicine,con la madre ed ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Facciamo delle lunghe passeggiate, anche di 7 chilometri. Mia moglie e mioabitano ...

