Lo Stato islamico è ancora una minaccia per l'Iraq (Di lunedì 4 maggio 2020) Lo Stato islamico è tornato in azione in Iraq e ha sferrato un duro colpo alle milizie sciite Hashd al-Shaabi. Teatro dell'operazione dei radicali è stata la provincia di Salahaddin, situata a nord di Baghdad: qui i terroristi hanno ucciso almeno dieci membri delle milizie nel corso di una serie di assalti coordinati. Le forze di Hashd al-Shaabi sono poi riuscite a respingere i guerriglieri islamisti dopo l'arrivo di rinforzi via aria e via terra. La decisione di colpire le milizie sciite non è casuale: sono state proprio queste forze, infatti, a svolgere un ruolo cruciale nella sconfitta degli islamisti maturata negli ultimi anni. L'assalto di Salahaddin, una delle operazioni su larga scala più imponenti degli ultimi anni, ha dimostrato che lo Stato islamico ha ancora un potenziale offensivo e costituisce una minaccia ...

Afghanistan : annunciato l'arresto del leader locale dello Stato Islamico della Provincia Khorasan (ISKP) Abdullah Orokzai

