Fase 2, #noncisiamo: i bambini chiedono di essere ascoltati (Di lunedì 4 maggio 2020) Ogni mattina, dopo la colazione, Leone si siede al centro del salotto della sua casa di Roma, mette tutti i suoi pupazzetti in cerchio e li fa parlare. È il momento dell’assemblea, quella che faceva ogni mattina all’asilo nido insieme ai suoi compagni e alle maestre e adesso, dopo due mesi senza andare a scuola, ne sente terribilmente la mancanza. Così tanto che a quel momento ricreato tra le mura di casa, Leone ci si aggrappa per ricordare, come possibile, qual era la sua quotidianità, prima di tutto questo. Prima del coronavirus. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 maggio 2020) Ogni mattina, dopo la colazione, Leone si siede al centro del salotto della sua casa di Roma, mette tutti i suoi pupazzetti in cerchio e li fa parlare. È il momento dell’assemblea, quella che faceva ogni mattina all’asilo nido insieme ai suoi compagni e alle maestre e adesso, dopo due mesi senza andare a scuola, ne sente terribilmente la mancanza. Così tanto che a quel momento ricreato tra le mura di casa, Leone ci si aggrappa per ricordare, come possibile, qual era la sua quotidianità, prima di tutto questo. Prima del coronavirus.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.