Fase 2: «Cominciamo a uscire, ma con mascherina e distanziamento sociale» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio parte la Fase 2 con le prime riaperture. Abbiamo intervistato in proposito il professor Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Scienze della Salute all'Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS di Genova, nonché presidente ESCMID Study Group for Infections in Critically Ill Patients-ESGCIP. Professore, si parla molto, soprattutto rispetto alla riapertura, dei test sierologici. A che punto siamo? «Attraverso i test sierologici possiamo sapere chi ha sviluppato le immunoglubuline IgG. Grazie alla sierologia si può fare una mappatura della popolazione che è venuta in contatto col virus. Ad oggi ci basiamo sul numero dei tamponi, ma ci manca un ampio dato che riguarda gli asintomatici. Il dato è importante anche per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio parte la2 con le prime riaperture. Abbiamo intervistato in proposito il professor Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Scienze della Salute all'Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS di Genova, nonché presidente ESCMID Study Group for Infections in Critically Ill Patients-ESGCIP. Professore, si parla molto, soprattutto rispetto alla riapertura, dei test sierologici. A che punto siamo? «Attraverso i test sierologici possiamo sapere chi ha sviluppato le immunoglubuline IgG. Grazie alla sierologia si può fare una mappatura della popolazione che è venuta in contatto col virus. Ad oggi ci basiamo sul numero dei tamponi, ma ci manca un ampio dato che riguarda gli asintomatici. Il dato è importante anche per ...

