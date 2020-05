(Di martedì 5 maggio 2020) A Striscia la Notizia continuano a parlare del ‘’ e dopo il commento di Gerry Scotti di ieri pomeriggio, ecco anche quello del: “È successa una cosa che è una vergogna … Striscia e Michelle Hunziker sono state accusate di avere insultato, una bufala gigante. Noi ieri avevamo chiesto a USIGRai, Federazione Nazionale della Stampa, Ordine dei giornalisti, Giulia Giornaliste di chiederci scusa e loro ci avevano risposto che non ce l’avevano con noi ma con il clima di odio che si respira sui social. Per difendere lada un insulto che non era vero, i sostenitori di lei hanno fatto violenza su Michelle con ingiurie irripetibili contro di lei e contro la sua famiglia. Se andate sul nostro sito vi renderete conto della violenza che è stata generata. Michelle ha anche lanciato un appello ...

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - fattoquotidiano : CASO GIOVANNA BOTTERI La richiesta di precisazione di Striscia la Notizia. E la risposta de - StraNotizie : Caso Giovanna Botteri, il Gabibbo dice la sua - rulajebreal : RT @MonicaCirinna: Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora attac… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Giovanna

‘Tornare’ di Cristina Comencini sta per tornare indietro nel tempo verso gli anni dell’infanzia e della giovinezza. Così, non a caso, la protagonista dell’ultimo film della regista si fa in tre. Non s ...L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha mutuato la distribuzione di diversi film che stanno optando per la diffusione su piattaforme on-demand, è questo il caso di Tornare, l'ultimo lavoro della r ...