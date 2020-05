Borsa: Milano resta in rosso, Ftse Mib -3% (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – La Borsa di Milano resta in perdita a metà seduta, in linea con l’avvio degli scambi. Il Ftse Mib cede il 3,04% a 17.152 punti. L’unico titolo positivo è quello di Diasorin, la società dei test sierologici per il covid19, che guadagna l’1%. L’industria dell’auto segna il ribasso peggiore: Cnh perde il 5,95%, Fca il 4,8%. Forti vendite anche su Tenaris (-5,5%) e Atlantia (-4,5%). L'articolo Borsa: Milano resta in rosso, Ftse Mib -3% CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Borsa di Milano apre in forte calo - grande traffico nelle città

