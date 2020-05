Arnautovic: «Non dirò mai di aver vinto il Triplete» (Di lunedì 4 maggio 2020) Marko Arnautovic ha parlato a LaOla Tv del Triplete vinto con l’Inter nel 2010: le parole dell’attaccante austriaco Marko Arnautovic ha parlato a LaOla Tv commentando il Triplete vinto con l’Inter nel 2010. Queste le parole dell’attaccante austriaco riportate da Fcinternews. Triplete – «Non sarò mai una persona che afferma di aver vinto la Champions o il Triplete. Sono stato all’Inter, è stata una bella esperienza. È stato certamente eccezionale per me che ero giovane». MOURINHO – «Ho imparato molto da José Mourinho e ho portato molto di questi insegnamenti con me. Se si parla di studiare il calcio, allora lui è il migliore allenatore. Di tanto in tanto ci sentiamo, ma non a causa di club o cose del genere. Continua a chiedermi come sto. Sono ancora in contatto con tutti, perché ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Markoha parlato a LaOla Tv delcon l’Inter nel 2010: le parole dell’attaccante austriaco Markoha parlato a LaOla Tv commentando ilcon l’Inter nel 2010. Queste le parole dell’attaccante austriaco riportate da Fcinternews.– «Non sarò mai una persona che afferma dila Champions o il. Sono stato all’Inter, è stata una bella esperienza. È stato certamente eccezionale per me che ero giovane». MOURINHO – «Ho imparato molto da José Mourinho e ho portato molto di questi insegnamenti con me. Se si parla di studiare il calcio, allora lui è il migliore allenatore. Di tanto in tanto ci sentiamo, ma non a causa di club o cose del genere. Continua a chiedermi come sto. Sono ancora in contatto con tutti, perché ...

