Stasera Benji & Fede in concerto da casa

(Di domenica 3 maggio 2020)inda: il duo si esibirà in diretta su Instagram e canterà “Magnifico difetto”, “Non è da te”, “New York” e “Buona fortuna” Il 3 maggiosarebbero dovuti esibirsi all’Arena di Verona con il lorod’addio, l’ultimo prima della pausa come gruppo. L’emergenza Coronavirus ha fatto rinviare l’evento… L'articoloindaCorriere Nazionale.

L’avventura al Grande Fratello Vip è servita a Paola Di Benedetto per comprendere l’affetto del pubblico nei suoi riguardi ma anche per rendersi conto di quanto grande fosse il suo amore per Federico ...Benji e Fede, con un video-messaggio molto particolare, a Verissimo, hanno dato appuntamento ai loro fan per il prossimo 3 Maggio 2020 per un... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scam ...