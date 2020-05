Ornella Vanoni colpita dalla depressione un anno chiusa in casa

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020)il difficile racconto della sua vita negli ultimi annidurante una recente intervista a Verissimo ha raccontato pezzi della sua vita davvero importanti, dei quali non tutti sappiamo I risvolti. La donna sofferto die proprio durante questo periodo ha scoperto chi la vuole realmente bene e chi invece ha solamente finto lungo tutto il corso della sua vita. Si riferisce In particolare ad una sua amica, o almeno quella che credeva fosse un’amica e che invece si è rivelata tutt’altro. Proprio mentre lei soffriva, l’amica la andava a trovare dicendole di volerle stare accanto, intanto però le consigliava di smetterla, di ritornare alla vita di tutti i giorni. Aveva capito che la cantante si stava comportando in quel modo soltanto per attirare l’attenzione dei media e ritornare al centro dell’attenzione. ...