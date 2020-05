LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA: Vinales vince a Jerez davanti ad Alex Marquez e Bagnaia in MotoGP (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bagnaia, Alex Marquez e Vinales si confermano i piloti più forti anche con la nuova versione del videogioco MotoGP 2020. Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. vince Vinales! Lo spagnolo trionfa a Jerez davanti ad Alex Marquez e Bagnaia. Quarto Marc Marquez, quinto Rins appena davanti a Petrucci. ULTIMO GIRO! Vinales a un passo dalla prima vittoria virtuale in carriera. -2 Cade anche Petrucci! Nel frattempo le prime tre posizioni sembrano ormai congelate… -2 Vinales scappa via e vola a oltre 3″ di margine su Alex Marquez, mentre Bagnaia prova disperatamente ad inseguire almeno la seconda piazza. -3 NOOOO!!! Bagnaia a terra!! “Pecco” scivola nel T3 e retrocede in terza piazza. Adesso conduce Vinales davanti ad Alex Marquez. -4 Clamoroso!! Caduta per ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : pole position Quartararo! Tra poco il via alla gara di Jerez

LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : Baldassarri in pole in Moto2! Tra poco la MotoGP

LIVE MotoGP - GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA : Gabriel Rodrigo vince in Moto3 - a breve la gara di Moto2 (Di domenica 3 maggio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABagnaia,Marquez esi confermano i piloti più forti anche con la nuova versione del videogioco. Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport.! Lo spagnolo trionfa aadMarquez e Bagnaia. Quarto Marc Marquez, quinto Rins appenaa Petrucci. ULTIMO GIRO!a un passo dalla prima vittoriain carriera. -2 Cade anche Petrucci! Nel frattempo le prime tre posizioni sembrano ormai congelate… -2scappa via e vola a oltre 3″ di margine suMarquez, mentre Bagnaia prova disperatamente ad inseguire almeno la seconda piazza. -3 NOOOO!!! Bagnaia a terra!! “Pecco” scivola nel T3 e retrocede in terza piazza. Adesso conduceadMarquez. -4 Clamoroso!! Caduta per ...

zazoomblog : LIVE MotoGP GP Spagna 2020 virtuale in DIRETTA: tra poco il via alla gara di Moto3 attesa per i piloti di MotoGP -… - Flyin18T : LIVE - Carlo Pernat alle 18:00 sarà protagonista di #ASKPERNAT su GPOne - - Flyin18T : LIVE - Il racconto minuto per minuto del Virtual GP di Jerez - - Flyin18T : Virtual Race di Jerez: gli orari in tv su Sky e live su GPOne - - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 18:00 sarà protagonista di #ASKPERNAT su GPOne: Il manager genovese sarà con noi per rispo… -