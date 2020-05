Inter, martedì la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile (Di domenica 3 maggio 2020) L’Inter dovrebbe tornare martedì ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il via libera arrivato dal Viminale nelle scorse ore Il Viminale ha dato il via libera agli allenamenti individuali per i tesserati degli sport di squadra e così l’Inter si sta già organizzando per tornare a faticare sui campi di Appiano Gentile. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri torneranno ad allenarsi a partire da martedì: previsti allenamenti individuali in massima sicurezza, ossia in piccolissimi gruppi scaglionati secondo quanto consentito dalle norme. I giocatori saranno in ogni momento lontani tra loro. Sky Sport aggiunge che per mantenere il distanziamento sociale saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario (in ... Leggi su calcionews24 Le Olimpiadi 2020 si faranno? Thomas Bach incontra le Federazioni Internazionali verso Tokyo - martedì cruciale (Di domenica 3 maggio 2020) L’dovrebbe tornare martedì ad allenarsi addopo il via libera arrivato dal Viminale nelle scorse ore Il Viminale ha dato il via libera agliindividuali per i tesseratisport di squadra e così l’si sta già organizzando per tornare a faticare sui campi di. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri torneranno ad allenarsi a partire da martedì: previstiindividuali in massima sicurezza, ossia in piccolissimi gruppi scaglionati secondo quanto consentito dalle norme. I giocatori saranno in ogni momento lontani tra loro. Sky Sport aggiunge che per mantenere il distanziamento sociale saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario (in ...

MarcoBarzaghi : #Inter dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza - i… - interclubpavia : Inter: da martedì sedute individuali ad Appiano - Moixus1970 : RT @MarcoBarzaghi: #Inter dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza - in pic… - cmdotcom : L’#Inter torna in campo: martedì la ripresa degli allenamenti ad Appiano - juve_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Inter, da martedì sedute individuali ad Appiano Gentile -

Ultime Notizie dalla rete : Inter martedì Coronavirus in Italia, le ultime notizie nel mondo del primo marzo Corriere della Sera