Fase 2, cosa si può e non si può fare (Di domenica 3 maggio 2020) Da domani prende il via, in Italia, la Fase 2. Ieri pomeriggio sono arrivati i chiarimenti del Governo al Dpcm. Proviamo a fare chiarezza su ciò che si potrà fare o meno con l’avvio della ripresa e fino al 17 maggio. Mascherine e distanziamento Nei luoghi chiusi si dovrà indossare la mascherina (in alcune regioni, come la Campania, anche all’aperto), compresi mezzi di trasporto e negozi. Sono esentati i bambini al di sotto dei sei anni e i disabili con problemi specifici. Obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro sempre. Spostamenti e congiunti Gli spostamenti sono consentiti solo all’interno della stessa regione, sempre per motivi di lavoro, salute o necessità. Tra questi ultimi, però, sono ricompresi anche gli incontri con i congiunti e la possibilità di svolgere attività motorie. Per quanto riguarda i ... Leggi su ilnapolista Cosa si potrà fare dal 4 maggio. Da Palazzo Chigi una lista di domande frequenti sulla Fase 2. Spostamenti - contatti - lavoro e dove sarà obbligatoria la mascherina

Emergenza Covid-19 - Decaro “Bari pronta per la fase 2” - tutto quello che riaprirà e cosa rimarrà ancora chiuso

Coronavirus - parte la fase 2 : ecco cosa si può fare da domani (Di domenica 3 maggio 2020) Da domani prende il via, in Italia, la2. Ieri pomeriggio sono arrivati i chiarimenti del Governo al Dpcm. Proviamo achiarezza su ciò che si potrào meno con l’avvio della ripresa e fino al 17 maggio. Mascherine e distanziamento Nei luoghi chiusi si dovrà indossare la mascherina (in alcune regioni, come la Campania, anche all’aperto), compresi mezzi di trasporto e negozi. Sono esentati i bambini al di sotto dei sei anni e i disabili con problemi specifici. Obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro sempre. Spostamenti e congiunti Gli spostamenti sono consentiti solo all’interno della stessa regione, sempre per motivi di lavoro, salute o necessità. Tra questi ultimi, però, sono ricompresi anche gli incontri con i congiunti e la possibilità di svolgere attività motorie. Per quanto riguarda i ...

Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - welikeduel : - Buongiorno prof! - Chi è che ha capito cosa si può fare nella fase due? #propagandalive - mante : La domanda delle domande, alla quale non trovo risposta: “Abbiamo dati di qualità?” Sappiamo bene cosa sta succed… - Vibes_San : Ma alla fine, di programmato, nella fase 2, si può sapere cosa cazzo c’è? - prettywho_ : @piuttostomale Sinceramente non mi va di giustificarmi per una cosa scritta di getto. Penso che ci siano cose più i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase cosa Coronavirus: Fase 2, ecco da lunedì cosa si può fare - Politica Agenzia ANSA Autocertificazione Coronavirus: come cambia per la Fase 2

Si pensava potesse non servire più, almeno all’interno della stessa Regione, invece il DPCM del 26 aprile ha mantenuto l’autocertificazione, almeno per la prima parte della Fase 2, in programma dal 4 ...

Le risposte del governo sulla “Fase 2”

Chiariscono i dubbi sull'attività motoria e sulle passeggiate, su chi sono i "congiunti" e sulle attività che potranno riaprire a partire da lunedì 4 maggio Sabato 2 maggio sono state pubblicate sul s ...

Si pensava potesse non servire più, almeno all’interno della stessa Regione, invece il DPCM del 26 aprile ha mantenuto l’autocertificazione, almeno per la prima parte della Fase 2, in programma dal 4 ...Chiariscono i dubbi sull'attività motoria e sulle passeggiate, su chi sono i "congiunti" e sulle attività che potranno riaprire a partire da lunedì 4 maggio Sabato 2 maggio sono state pubblicate sul s ...