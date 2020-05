Crisanti: «Fase 2? Siamo nel caos più totale. Le regioni non sono tutte uguali» (Di domenica 3 maggio 2020) «È stato sbagliato tutto dall’inizio, perché le regioni non erano tutte uguali e non sono tutte uguali ancora adesso. Stiamo nel caos più totale». È il parere del virologo Andrea Crisanti intervistato dal Messaggero. Direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università-azienda ospedale di Padova e consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, non è d’accordo sulla ripartenza dell’Italia pensata su base nazionale e non regionale. «Quello che davvero manca è stata un’analisi e una condivisione del rischio dell’epidemia regione per regione. Non so se il Governo lo ha calcolato, a noi non ha detto niente nessuno. Ma faccio fatica a crederlo, perché se i provvedimenti vengono fatti tutti uguali è chiaro che questo crea confusione. Se la Lombardia ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - ultime notizie – In Italia più di 2mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 300 nuovi positivi. Conte : «Rifarei tutto». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti»

