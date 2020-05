Corea | colpi d’arma da fuoco al confine tra Nord e Sud | “In contatto per prevenire altri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Kim Jong-un è riapparso in pubblico dopo settimane di silenzio, durante le quali media e intelligence internazionali avevano ipotizzato un peggioramento del suo stato di salute o addirittura la sua morte, e dopo 24 ore sale la tensione altra le due coree. Intorno alle 7:41 locali (le 00.41 in Italia)d’arma dasono partiti da un posto di guardia delladellungo la linea demilitarizzata (Dmz) e hanno raggiunto una postazione sudna, alcentrale della città di Cheorwon. Seul ha risposto al, ma l’incidente non ha provocato vittime o danni particolari, se non quello ti alzare il livello di guardia tra delle due forze militari. A riferire l’accaduto è stato il Comando di Stato Maggiore delladel Sud, aggiungendo comunque che i militari di Seul e di Pyongyang hanno “preso iniziative attraverso ...