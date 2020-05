«Bentornato papi» La speranza in uno striscione (Di domenica 3 maggio 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 maggio 2020) Questo spazio è dedicato ai lettori che ci scrivono per condividere i loro sentimenti, i progetti in questo momento di isolamento forzato per combattere il coronavirus. Scrivete al nostro indirizzo email: ecodellavita@ecodibergamo.it oppure attraverso la pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Ultime Notizie dalla rete : Bentornato papi «Bentornato papi» La speranza in uno striscione - Rubriche L'Eco della vita, Bergamo L'Eco di Bergamo Il papà delle stiliste Feleppa torna a casa: «L'esperienza del Coronavirus è stata devastante»

MORROVALLE - Giampaolo Feleppa, il padre delle gemelle del fashion Francesca e Veronica, ha sconfitto il Coronavirus e sabato pomeriggio è tornato a casa. Ad accoglierlo lo striscione “Bentornato papà ...

L’emozione di Giampaolo Feleppa:

«Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare l’equipe medica di rianimazione dell’ospedale di Civitanova per la straordinaria competenza e bravura: non mi avete letteralmente mai lasciato solo – dice Gi ...

