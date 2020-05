Basket: la stagione italiana 2020-2021 potrebbe partire a settembre con una Supercoppa a 16 squadre (Di domenica 3 maggio 2020) Sono svariate le questioni da affrontare e possibilmente da risolvere nel prossimo consiglio federale di giovedì 7 maggio in vista della ripartenza del Basket italiano. L’emergenza Coronavirus ha stravolto il mondo dello sport ed in particolare della palla a spicchi, che in Italia ha visto l’annullamento della stagione 2019-2020 per quanto riguarda i campionati maschili e femminili. A questo punto la priorità è quella di programmare la prossima stagione agonistica, che potrebbe presentare diverse novità molto importanti rispetto al recente passato. Secondo Sportando, la stagione 2020-2021 del Basket italiano maschile dovrebbe cominciare a settembre con una nuova Supercoppa a 16 squadre. Il torneo si svolgerebbe quasi certamente a porte chiuse con un tabellone principale caratterizzato da ottavi e quarti di finale al meglio delle tre partite ed una ... Leggi su oasport Basket femminile - le statistiche e i numeri delle migliori italiane della stagione di A1

