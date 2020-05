Ambulanti, per la riapertura si va verso un confronto tra Regione e Comune di Napoli (Di domenica 3 maggio 2020) “Qualche giorno fa ho chiesto formalmente al presidente De Luca e al sindaco De Magistris di riaprire le aree mercatali rionali per consentire la vendita dei prodotti alimentari ma purtroppo si è deciso di posticipare tale scelta di un’altra settimana. Leggo con stupore che qualcuno contesta l’opportunità di riaprire i mercati rionali per motivi di sicurezza, dovuta alla conformazione degli stessi e che renderebbe difficile garantire un solo ingresso ed una sola uscita. Sciocchezze”. E’ quanto afferma Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del consiglio comunale di Napoli. “Il mio invito è quello di coinvolgere subito gli stessi operatori mercatali con i responsabili della polizia municipale e sono certo che la soluzione si troverà – aggiunge Simeone – In questo momento particolare, ritengo ... Leggi su ildenaro Ambulanti - il popolo dei mercati rionali si ribella : Delivery anche per noi (Di domenica 3 maggio 2020) “Qualche giorno fa ho chiesto formalmente al presidente De Luca e al sindaco De Magistris di riaprire le aree mercatali rionali per consentire la vendita dei prodotti alimentari ma purtroppo si è deciso di posticipare tale scelta di un’altra settimana. Leggo con stupore che qualcuno contesta l’opportunità di riaprire i mercati rionali per motivi di sicurezza, dovuta alla conformazione degli stessi e che renderebbe difficile garantire un solo ingresso ed una sola uscita. Sciocchezze”. E’ quanto afferma Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del consiglio comunale di. “Il mio invito è quello di coinvolgere subito gli stessi operatori mercatali con i responsabili della polizia municipale e sono certo che la soluzione si troverà – aggiunge Simeone – In questo momento particolare, ritengo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti per Ambulanti, per la riaprtura di va verso un confronto tra Regione e Comune di Napoli Il Denaro Pharmanutra spa dona 1000 mascherine al Comune di Cascina

Giovedì scorso è stata effettuata una consegna di mascherine al mercato, riaperto dallo scorso 16 aprile per i soli banchi di generi alimentari, a favore degli ambulanti e clienti. Un’iniziativa dell’ ...

Open Pontedera, le misure per la ripartenza

Pianificato un pacchetto di numerose agevolazioni economiche, per aiutare la città a ripartire dopo la fase più dura dell'emergenza coronavirus PONTEDERA — "Questa mattina - ha reso noto il sindaco Ma ...

