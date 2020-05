Trump: «Ho le prove, il coronavirus ha avuto origine in un laboratorio di Wuhan» (Di sabato 2 maggio 2020) Va giù duro, Donald Trump. Non ci sta a subire le critiche e a non far luce su quello che è accaduto fino ad oggi. L’annuncio è forte. Afferma di avere le prove sull’origine del coronavirus in un laboratorio di Wuhan. Ma di non poterne parlare, per adesso. Trump di nuovo all’attacco della Cina Il presidente Usa torna così all’attacco della Cina, da cui è partita la pandemia di Covid-19. «Vedremo da dove è nato – ha sostenuto parlando nella giornata a un evento alla Casa Bianca. «Abbiamo persone che stanno esaminando la questione. Sono scienziati, gente dell’intelligence e altri. Alla fine, metteremo tutto insieme». Quindi, «vedremo quello che verrà fuori. E penso che avremo una risposta molto buona e anche la Cina potrebbe dircelo». «Non mi è permesso ... Leggi su secoloditalia Trump annuncia : “Prove contro Wuhan; Remdesivir autorizzato dalla Fda”

Il Coronavirus “è uscito da un laboratorio” e Trump dice di averne le prove : l’Oms smentisce e ribadisce l’origine naturale del Covd-19

