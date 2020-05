"Quello che dovrà essere mio". Prego? La Tocca, Valentin e le corna ad Amici, nuovo clamoroso indizio (Di sabato 2 maggio 2020) Adesso è spuntato un like sospetto. Tra Valentin, il ballerino di Amici, e la sua insegnate Francesca Tocca si riaccende il gossip. Forse anche la fiamma. In pratica, molti blogger hanno notato che la Tocca avrebbe messo un like di troppo a Valentin. I due si pensano ancora dopo la bufera ad Amici? Ricordiamo che la Tocca è sposata con il ballerino di Milly Carlucci, Raimondo Todaro. E' stato Valentin, a fine talent, a svelare come stavano le cose raccontando la sua versione dei fatti su Instagram. Tra loro, ad Amici, tutti avevano notato un feeling sospetto. Ma Valentin, ieri, ha pubblicato una foto con scritto: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio”. Ed un utente ha commentato: “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell'altro”. Quando un altro ha detto di non ... Leggi su liberoquotidiano Tutto quello che c'è da sapere sugli asparagi - una verdura primaverile dalle incredibili proprietà

Fase 2 - ville e parchi : ecco quello che si potrà fare e cosa no

Cannavaro - i retroscena su Chiellini e Pirlo e la testata a Materazzi : “Ha fatto quello che doveva fare” (Di sabato 2 maggio 2020) Adesso è spuntato un like sospetto. Tra, il ballerino di, e la sua insegnate Francescasi riaccende il gossip. Forse anche la fiamma. In pratica, molti blogger hanno notato che laavrebbe messo un like di troppo a. I due si pensano ancora dopo la bufera ad? Ricordiamo che laè sposata con il ballerino di Milly Carlucci, Raimondo Todaro. E' stato, a fine talent, a svelare come stavano le cose raccontando la sua versione dei fatti su Instagram. Tra loro, ad, tutti avevano notato un feeling sospetto. Ma, ieri, ha pubblicato una foto con scritto: “Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto permio sarà mio”. Ed un utente ha commentato: “Lei è già sua perché sono uno nella mente dell'altro”. Quando un altro ha detto di non ...

matteosalvinimi : #Salvini: Per qualche intellettuale è una brutta parola, ma è quello che serve ora: condono tombale. #Mattino5 - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo fatto una proposta per la ricostruzione: azzeramento di tutto quello che è debito pregresso in It… - borghi_claudio : @FaustoBolo Ah si, mi ricordo di lei, era quello che proponeva l'abolizione del contante chissà perchè - dieusoo : @tenshisuho Non ha senso lasciarsi andare a questa negatività Rita.. è un periodo difficile anche per gli exo, non… - MarinaMasala1 : RT @RobertRobert63: La prima nave al mondo fu Argo. Era una nave che parlava, perché era stata costruita col legno dei pini ma anche con qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Coronavirus, Autocertificazione, congiunti, seconde case: ecco quello che il governo deve chiarire Corriere della Sera Ora noi anziani vogliamo vivere di più per dispetto

Storia di una vecchiaia, che deve essere uno dei miei migliori dato che molti dei suoi passi vengono ripresi spesso. So quindi quello che mi dico. Lo scrissi che avevo 60 anni. “E’ troppo presto” ...

F. Cannavaro: "Napoli? Via per problemi societari e non ho avuto più possibilità di tornare"

Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche della voglia di allenare in Italia e dell'amore per il Napoli Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche ...

Storia di una vecchiaia, che deve essere uno dei miei migliori dato che molti dei suoi passi vengono ripresi spesso. So quindi quello che mi dico. Lo scrissi che avevo 60 anni. “E’ troppo presto” ...Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche della voglia di allenare in Italia e dell'amore per il Napoli Nel corso di una diretta Instagram, Fabio Cannavaro ha parlato anche ...