Formula E Race at Home - Guenther vince anche il secondo round (Di sabato 2 maggio 2020) Maximilian Guenther ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e rafforza la sua leadership nella Formula E Race at Home, la serie virtuale che promuove una raccolta fondi a favore dell'Unicef. Il pilota della BMW i Andretti ha dominato anche questa gara, tagliando il traguardo davanti alla Virgin Racing di Frijns e alla Dragon di Muller.Tanti colpi di scena. anche in questa occasione, il copione è stato simile a quello della settimana scorsa: Stoffel Vandoorne ha conquistato la pole position, portando la sua Mercedes-Benz EQ davanti a tutti, salvo poi schiantarsi contro un muro poco dopo il via della gara, lasciando il comando proprio a Guenther. Il pilota della BMW, questa volta, si è dovuto guardare le spalle da un arrembante Pascal Wehrlein. I due sono arrivati a sfidarsi ruota a ruota a pochi giri dalla fine, prima che il tedesco della Mahindra commettesse un ... Leggi su quattroruote DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E/ Maxi Gunther vincitore della Race at Home

Diretta Gp virtuale Formula E Hong Kong/ Maxi Gunther vincitore della Race at Home

Formula E Race at Home - Guenther vince il primo ePrix virtuale (Di sabato 2 maggio 2020) Maximilianha conquistato la seconda vittoria consecutiva e rafforza la sua leadership nellaat, la serie virtuale che promuove una raccolta fondi a favore dell'Unicef. Il pilota della BMW i Andretti ha dominatoquesta gara, tagliando il traguardo davanti alla Virgin Racing di Frijns e alla Dragon di Muller.Tanti colpi di scena.in questa occasione, il copione è stato simile a quello della settimana scorsa: Stoffel Vandoorne ha conquistato la pole position, portando la sua Mercedes-Benz EQ davanti a tutti, salvo poi schiantarsi contro un muro poco dopo il via della gara, lasciando il comando proprio a. Il pilota della BMW, questa volta, si è dovuto guardare le spalle da un arrembante Pascal Wehrlein. I due sono arrivati a sfidarsi ruota a ruota a pochi giri dalla fine, prima che il tedesco della Mahindra commettesse un ...

Motorsport_IT : #eSports| Segui la diretta live del secondo round della #RaceAtHome Challenge di #FormulaE. - LaVeritaWeb : Il circus delle monoposto elettriche combatte l'emergenza coronavirus con il Race challenge at home: otto gare dal… - italia_esports : RT @Motorsport_IT: #eSports | La gara di Formula E Race At Home si prepara per il secondo round - Motorsport_IT : #eSports | La gara di Formula E Race At Home si prepara per il secondo round - filippo898 : RT @Sport_Mediaset: Driver Grid ?? Virtual Grid Una sfida ad alta velocità tutta virtuale ?? Tutti i sabati alle 16.30 su sito/app #SportMed… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Race Ecclestone: "Se la Ferrari lascerà la F1 rimarrà comunque eccezionale" formularace.it Formula E Race at Home

Maximilian Guenther ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e rafforza la sua leadership nella Formula E Race at Home, la serie virtuale che promuove una raccolta fondi a favore dell'Unicef. Il ...

Guenther completes a Formula E 'Race at Home' hat-trick

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Maximilian Guenther ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e rafforza la sua leadership nella Formula E Race at Home, la serie virtuale che promuove una raccolta fondi a favore dell'Unicef. Il ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...