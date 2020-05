Disastro Uomini e Donne: si scende sotto il 10% di share ma a Maria va bene così (Di sabato 2 maggio 2020) Nella sua intervista a Vanity Fair, Maria de Filippi ha detto che gli ascolti di Uomini e Donne in questo periodo sono MIRACOLOSI e non imbarazzanti e flop come li abbiamo definiti da queste pagine ( e come molti analisti in questi giorni hanno fatto notare). La conduttrice infatti ha spiegato che si sono recuperati diversi sponsor nuovi, sponsor del digitale, che con questa nuova formula sono andati a quanto pare, a braccetto. Maria de Filippi inoltre promuove a pieni voti il suo nuovo Uomini e Donne, ribadendo che ne porterà anche una parte nella versione classica ( forse dopo aver dato un occhio ai dati di ieri cambierà idea). Quello che però Maria dimentica è che la prima puntata di Uomini e Donne, in onda il 20 aprile, ancora prima che il pubblico vedesse come era cambiato il format, aveva incollato alla tv 3 milioni di spettatori. Sarà vero che i ... Leggi su ultimenotizieflash Uomini e Donne - disastro di Gemma Galgani : ballo scatenato - occhio alle mutande. Ma davvero?

Uomini e donne anticipazioni oggi : Gemma sorprende tutti ma ascolti disastrosi

Uomini e Donne anticipazioni - disastro Giovanna : l’amara scoperta (Video) (Di sabato 2 maggio 2020) Nella sua intervista a Vanity Fair,de Filippi ha detto che gli ascolti diin questo periodo sono MIRACOLOSI e non imbarazzanti e flop come li abbiamo definiti da queste pagine ( e come molti analisti in questi giorni hanno fatto notare). La conduttrice infatti ha spiegato che si sono recuperati diversi sponsor nuovi, sponsor del digitale, che con questa nuova formula sono andati a quanto pare, a braccetto.de Filippi inoltre promuove a pieni voti il suo nuovo, ribadendo che ne porterà anche una parte nella versione classica ( forse dopo aver dato un occhio ai dati di ieri cambierà idea). Quello che peròdimentica è che la prima puntata di, in onda il 20 aprile, ancora prima che il pubblico vedesse come era cambiato il format, aveva incollato alla tv 3 milioni di spettatori. Sarà vero che i ...

Unf_Tweet : #ascoltitv CHE FLOP! Disastro #UominieDonne: si scende sotto il 10% di share ma a Maria va bene così - thewaterflea : RT @chojin00: #casaleggio sta preparando il dopo disastro #conte - chojin00 : #casaleggio sta preparando il dopo disastro #conte - jeanontwitt : @luigideluca_vf @Santal68 In quanto successo, c'è chi ci vede disastro per le vite umane, chi semplicemente ci vede… - RosCarrara : Salvini è inutile che state a Roma a fare lo spettacolo al parlamento. La gente non ha voglia di ridere. Perché non… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Uomini Uomini e Donne, disastro di Gemma Galgani: ballo scatenato, occhio alle mutande. Ma davvero? Liberoquotidiano.it "Se il virus entra nelle tendopoli, sarà un disastro". Emergency per i braccianti nella Calabria "miracolata"

Sotto il sole già caldo della Piana di Gioia Tauro, il furgoncino di Emergency va. Fa tappa nei principali comuni della Piana (Rosarno, Rizziconi, Taurianova, San Ferdinando), di fronte alla ‘nuova’ b ...

Consiglio Regionale, De Luca attacca l’opposizione:«Ho buttato il sangue per salvare la nostra terra dal disastro»

Di seguito una parte dell’intervento di De Luca nel consiglio regionale in videoconferenza di ieri pomeriggio. «Esprimo il mio disprezzo per i colleghi che sono intervenuti per offendere la dignità de ...

Sotto il sole già caldo della Piana di Gioia Tauro, il furgoncino di Emergency va. Fa tappa nei principali comuni della Piana (Rosarno, Rizziconi, Taurianova, San Ferdinando), di fronte alla ‘nuova’ b ...Di seguito una parte dell’intervento di De Luca nel consiglio regionale in videoconferenza di ieri pomeriggio. «Esprimo il mio disprezzo per i colleghi che sono intervenuti per offendere la dignità de ...