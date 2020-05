Coronavirus, in Spagna dal 4 maggio parte la “Fase Zero”. Sanchez: “Sui mezzi obbligatorie le mascherine e aperti bar e ristoranti” (Di sabato 2 maggio 2020) Il 4 maggio, in Spagna inizia la “Fase Zero”. La prima novità è l’obbligo di indossare mascherine su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Ma non solo. Come ha specificato in conferenza stampa il primo ministro Pedro Sanchez, “ristoranti e caffetterie potranno riaprire, e non più lavorare soltanto con le consegne a domicilio, come hanno fatto fino ad ora”. Il tutto, ha specificato poi, andrà fatto con le dovute precauzioni e nel rispetto delle misure di contenimento, come il distanziamento sociale. L'articolo Coronavirus, in Spagna dal 4 maggio parte la “Fase Zero”. Sanchez: “Sui mezzi obbligatorie le mascherine e aperti bar e ristoranti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : un solo nuovo caso in Cina - in Spagna primo giorno di passeggiate e jogging

